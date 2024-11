Arribada de temporers

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació Argentinos en Andorra preveu una arribada massiva de temporers provinents d’aquest país entre el 15 de novembre i el 15 de desembre per a fer front a la temporada d’hivern que està a punt de començar. Hores d’ara, creuen que han arribat més de 1.600 temporers al Principat, una xifra lleugerament superior a la que esperaven, que era d’uns 1.500, i que ha de posar en alerta tots els estaments concernits. El president de l’associació, Marcelo Ponce, explica que “dels treballadors amb feina confirmada, la gran majoria disposa d’un allotjament per a tota la temporada, però els que no tenen aquesta confirmació, només entre un 10% i un 20% tenen allotjament per aquests mesos”. Ponce assenyala que “els temporers que marxen sense tenir res planificat han disminuït, fet que comporta menors situacions de vulnerabilitat”. Des de l’entitat s’afirma que una de les novetats que destaquen aquest any és que les empreses han pres decisions rellevants com la d’informar permanentment de la disponibilitat de feina. “Això no havia passat mai i és vital per a un immigrant, ja que aquest fet ajuda a afrontar la incertesa i a prendre la decisió de quedar-se o buscar feina en un altre país”, apunta el president d’Argentinos en Andorra. Sembla evident, com ha passat les darreres temporades, que ens trobarem davant d’un hivern força tensionat per l’arribada massiva de temporers extracomunitaris molts dels quals viuran situacions de vulnerabilitat a l’hora de trobar un habitatge digne per passar els mesos de residència al Principat. La feina d’acompanyament que fa Argentinos en Andorra, ajudats per la Creu Roja, és fonamental per a aquests nous residents que arriben al Principat en busca d’oportunitats i d’una vida millor que la que poden tenir en els seus països d’origen. Una feina, sobretot, la d’ajudar-los a trobar un lloc on estar-se durant la temporada d’hivern, que també haurien de fer els empresaris que són els principals demandants d’aquesta mà d’obra que no troben en els residents permanents al país.