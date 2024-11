Centre de salut mental a la Seu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres del centre de salut mental de la Seu d’Urgell que s’ubicaran a l’antic Seminari Diocesà començaran dilluns vinent. Ho va anunciar ahir el Copríncep episcopal i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, que va mostrar la seva alegria per l’inici de les obres d’un equipament que si es mantenen els terminis previstos hauria de ser una realitat a final del 2026. Es tracta d’una infraestructura necessària que a més de donar servei al Pirineu català i a les comarques del pla lleidatà que formen part de la diòcesi d’Urgell (la Noguera, la Segarra, l’Urgell i el Pla d’Urgell), estarà obert als pacients del Principat que requereixin el seu internament. Tot i que hi ha una part de la ciutadania que preferiria que Andorra tingués un centre de salut mental dins del seu territori, desplaçar a l’estranger persones amb patologies relatives a la salut mental és habitual. No en va, fa uns dies el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) va informar que la parapública manté ingressats 25 adults en centres de salut mental estrangers, ja que el Principat no té un equipament que permeti garantir un internament residencial complet. Comptar a partir del 2026 amb un centre d’aquestes característiques molt a prop d’Andorra serà sens dubte una millora per als malalts que requereixin internament i les seves famílies que ara mateix s’han de desplaçar molt més lluny per rebre aquest servei. El Govern també n’és partidari. La ministra de Salut, Helena Mas, considera que Andorra no requereix un centre d’internament per a pacients amb patologies de salut mental ja que els convenis bilaterals amb Espanya i França ja funcionen correctament per poder transferir malalts que necessitin un ingrés. La ministra ho va dir el passat setembre en resposta a una pregunta parlamentària en què també es va referir al futur centre que s’obrirà al seminari de la Seu d’Urgell. Un projecte liderat pel Bisbat que oferirà proximitat als pacients andorrans i als seus familiars.