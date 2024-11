Suïcidi a la presó

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El personal del centre penitenciari de la Comella es va aixecar ahir amb una trista notícia: la mort d’un dels interns que es va llevar la vida a la seva cel·la al mòdul de condemnats. El jove andorrà, de 28 anys, estava a punt de passar al règim de semillibertat després d’haver complert gran part de la pena de 16 mesos per agressió. No és la primera vegada que a la presó es viu un tràgic desenllaç com aquest. Ja el 2012 i el 2017 s’havien produït suïcidis de reclusos en presó provisional de nacionalitat argentina i marroquina, respectivament. La gravetat de l’incident mereix una investigació a fons per determinar el grau de compliment de les mesures de prevenció, establir eventuals responsabilitats i reavaluar els protocols interns. Tant la direcció de la presó com el ministeri d’Interior ja van anunciar ahir mateix l’obertura del procediment. Les primeres informacions disponibles apunten a la vulnerabilitat del pres, amb una discapacitat que havia provocat episodis d’assetjament per part d’altres reclusos i que havia protagonitzat episodis d’autolesió, la darrera de les quals aquest mateix dimarts. L’autolisi, juntament amb l’historial psiquiàtric o el consum de drogues, és un factor de risc, de la mateixa manera que el temor a una eventual sortida de presó també pot actuar com a desencadenant. La persistent problemàtica del suïcidi s’ha convertit en una de les principals preocupacions en els centres penitenciaris d’arreu per l’efecte de la reclusió sobre la salut mental i emocional en els interns. La detecció precoç dels casos i la prevenció han esdevingut una prioritat articulada a través de la formació dels funcionaris per identificar els casos de risc i capacitar-los per a una resposta ràpida i del seguiment continuat per part dels equips de salut mental, una àrea on la presó de la Comella té molt marge de millora. Aquesta dramàtica mort ha de servir per revisar de nou els protocols de prevenció i actuació i la idoneïtat de les instal·lacions i la capacitat del personal assignat amb l’objectiu de reduir al màxim el risc.