CBD il·legal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ens prendrem la llicència avui, en aquesta tribuna pública, de reflexionar al voltant del recentment celebrat i vist per a sentència judici del cànnabis terapèutic. Diem que ens atorgarem aquesta llibertat perquè, tal com ha quedat palès, a la Fiscalia li molesta especialment qualsevol crítica o reflexió referida a l’activitat jurisdiccional tant si ve del raonador com dels partits polítics o de qualsevol altra esfera. L’edifici de la Justícia va viure la setmana passada un espectacle poc edificant amb la vista oral d’un jove que porta a la presó pràcticament tretze mesos per haver entrat a Andorra amb mig quilo de CBD. El CBD o cannabidiol és una substància química que es troba a la marihuana i que no conté tetrahidrocannabinol (THC), l’ingredient psicoactiu. El judici va estar a l’altura dels precedents amb situacions tan surrealistes com que alguns dels principals testimonis de la defensa –els responsables d’establiments que comercien amb productes derivats del CBD– s’haguessin d’inhibir de declarar en córrer el risc que se’ls obrís una causa paral·lela. Independentment que el jove, que en justifica l’ús medicinal per l’epilèpsia que pateix, no dugués la mercaderia a la vista i no col·laborés amb la policia en ser detingut, ha complert una presó preventiva exagerada que encara avui es perllonga de manera incomprensible per la introducció i possessió d’una marihuana pràcticament innòcua amb un percentatge de THC del 0,3% quan la mitjana se situa entre el 10 i el 14%. Mantenir el jove vitorià a la Comella, emparant-se en el risc de fuga, sembla del tot exagerat especialment perquè l’inculpat va rebutjar en el seu moment un acord de deu mesos de pena via judici ràpid per, precisament, poder defensar la seva innocència. Si la llei serveix per condemnar-lo és que necessita ser modificada urgentment per contemplar una casuística socialment acceptada. I és dret i deure dels grups parlamentaris i del raonador defensar els canvis legislatius o criticar l’ús i abús de la presó provisional si així ho consideren.