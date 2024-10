La factura de la policia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte de llei del pressupost inclou en el seu articulat disposicions de caràcter normatiu. El text actualment en vigor i corresponent al 2023 va ser en el seu moment objecte de polèmica en aprofitar el Govern per modificar un bon grapat de lleis, uns canvis que anaven molt més enllà d’una simple actualització de tipus impositius. La tramitació dins del pressupost de qüestions allunyades d’una llei d’acompanyament dels comptes públics en dificulta l’anàlisi i la visibilitat. És el cas de la condonació del retorn dels diners pagats de més en pensions d’invalidesa parcial. Una de les primeres sorpreses en conèixer-se el contingut del projecte que Finances va trametre la setmana passada al Consell ha estat l’habilitació al servei de policia per cobrar aquells serveis prestats en activitats i esdeveniments privats a demanda, com en el seu dia es va fer amb els bombers. És un debat que també es produeix en el nostre entorn. A Espanya, per exemple, és reiterada la demanda dels sindicats de policia perquè paguin els organitzadors de grans concerts o dels partits de futbol. A Alemanya el conflicte entre la Bundesliga i el govern de la ciutat estat de Bremen per aquesta qüestió va acabar amb una sentència favorable a l’executiu. Té tot el sentit que activitats privades que requereixen recursos intensius per part del cos d’ordre ho paguin tal com fan amb la seguretat privada que contractin. La definició precisa de quines activitats haurien de ser objecte de copagament no és senzilla. En el cas dels bombers es contempla facturar els serveis prestats en els casos d’activitats perilloses o negligència. Quan ho traslladem a les tasques policials, els esdeveniments requereixen agents des del primer moment, acabi sent necessària o no la seva intervenció. A més, molts d’aquests actes o competicions considerats d’interès públic i amb finançament institucional serien inviables de repercutir-se el cost de la seguretat. La primera pedra del copagament policial està servida però en aquest cas, com en tants altres, és transcendent la lletra petita.