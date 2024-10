Enfortir el sector primari

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Guillem Casal va voler fer palès el compromís polític amb l’activitat agrícola i ramadera detallant l’augment de recursos econòmics que s’està injectant aquesta legislatura i les noves línies d’actuació per potenciar activitats més minoritàries però que tenen un paper en l’anhelada diversificació. Si en el tràmit parlamentari no experimenta variacions, el pressupost contempla una bossa de quatre milions d’euros en ajudes, 371.286 més que els previstos el 2024. Casal va incidir també en la diferència respecte a la quantitat liquidada en l’exercici 2023, 1,1 milions més en “recursos directes” al sector que, va precisar, es reparteixen de manera equitativa i en funció de criteris objectius que afavoreixen les explotacions que treballen millor. Les bonificacions del curs que ve s’amplien a dos produccions basant-se en criteris de qualitat: la de mel i la de trumfa, recuperant una iniciativa que es va impulsar en el passat amb una fórmula que no va reeixir. La contribució pública és necessària per al suport d’un sector tradicional que viu múltiples desafiaments que afecten la seva supervivència. El relleu generacional, la petitesa de les explotacions enfront d’un mercat globalitzat i competitiu en preus, la necessitat de cercar una alternativa al tabac i també la fam del totxo afecten el futur. El ministeri ha refredat el projecte de cultiu de cànnabis terapèutic que s’havia plantejat com a substitut del tabac; segueix pendent la regulació, però no sembla una prioritat de la cartera que lidera Casal. Caldrà valorar si encara hi ha lloc per Andorra en una indústria que creix quan es faci el pas endavant per impulsar-ho (si és que s’acaba fent). I el marc legal hauria de superar contradiccions abans de regular aquesta producció. Tornant al present, les iniciatives quilòmetre zero tenen recorregut en un mercat petit com l’andorrà i afavorir la producció de mel o de trumfa és obrir noves oportunitats. També s’amplia el suport al cultiu de la vinya, un àmbit consolidat i que ha demostrat els últims anys que hi ha espai per altres conreus.