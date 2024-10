La Fira del futur

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les explicacions han estat críptiques perquè és un plantejament embrionari, però el comú d’Andorra la Vella aposta per repensar el format de la Fira i fer-ho amb la col·laboració del teixit empresarial i comercial, al qual demanarà la valoració un cop es tanqui aquesta edició, la número 45. Si tradicionalment la qüestió que s’ha posat sobre la taula de manera recurrent quan s’obria de nou l’envelat del Parc Central era la ubicació alternativa, enguany aquest tema ha quedat en un segon pla i el cònsol el donava per pràcticament tancat a l’entrevista recollida a les pàgines especials que el Diari va dedicar a l’esdeveniment. Els últims anys, un nou emplaçament se supeditava a un recinte multifuncional que ha quedat ajornat per necessitats pressupostàries que han guanyat prioritat. I sense recinte multifuncional, poc marge de maniobra hi ha per abordar un trasllat, malgrat que la instal·lació de l’envelat causi el contratemps de sempre, la pèrdua important de places d’aparcament al centre de la capital mentre duren el muntatge i el desmuntatge. La Fira és en gran part un aparador institucional i, per això, aquest any el Govern ha volgut acostar a la ciutadania de manera més accessible i lúdica una de les qüestions cabdals de la legislatura, l’acord d’associació; o el comú ha optat per programar xerrades i cites per recollir suggeriments ciutadans. Però també és una oportunitat per captar clients per a les empreses, una finestra perquè el teixit social i associatiu es mostri al públic i un cúmul d’activitats per al lleure dels ciutadans que s’hi acosten, per cert, cada cop més focalitzades en la tecnologia. Què s’espera d’aquesta reflexió al tomb del format és a hores d’ara una incògnita, però és important que es tingui en compte la valoració dels que hi participen (també dels que no per conèixer-ne el perquè) per abordar canvis. Perquè, segons les dades comunals, l’interès de ser-hi present no decau. Caldrà veure, però, quin impacte consideren els expositors que ha tingut la seva participació, supeditat a les dades d’afluència que s’avançaran durant la jornada d’avui.