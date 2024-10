Història i cinema

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Boris Skossyrev té una història de pel·lícula. El noble rus, nascut a l’actual Lituània, va viure de primera mà alguns dels moments més transcendents de la convulsa història europea del segle XX. Transita per la Revolució Russa, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil espanyola, la Segona Guerra Mundial o la guerra freda alternant els palaus i els hotels de luxe amb els camps de refugiats a França i de concentració nazis o els gulags soviètics. I entremig el gran projecte de la seva vida: l’intent fallit de convertir-se en rei andorrà, una aventura que, literalment, va fer la volta al món i que va convertir l’aïllat país dels Pirineus en protagonista de la premsa internacional. Aquesta és la història que Jorge Cebrián amb la producció i realització d’Albert Cristòfol han rescatat en el documental Boris Skossyrev, l’estafador que va ser rei. A través d’una minuciosa recerca en arxius internacionals, hemeroteques i entrevistes a especialistes i testimonis es capbussen en la trajectòria apassionant d’un impostor, un estafador, un supervivent, un seductor i gigoló i un espia. Els dos creadors han traslladat a la pantalla gran l’apassionant història amb una obra de referència basada en més de 6.000 fonts documentals que recupera imatges inèdites i que rebat moltes de les falses llegendes i invencions que han circulat sobre el personatge. I ho han fet en un documental de rigor i amè amb participació majoritària de professionals del país i del qual ja han adquirit els drets d’emissió la catalana TV3 i la balear IB3 a més a més d’Andorra Televisió. El treball, que ha comptat amb el suport de l’ajut a la cinematografia del Govern, posa en valor un incipient sector audiovisual andorrà capaç de narrar una gran història i recrear escenes d’època amb la màxima versemblança i cobrir tots els llocs claus d’una producció professional. El documental tot just va arrencar amb la preestrena de dijous. L’estrena mundial al festival Cinemania de Mont-real el 7 de novembre ha d’obrir el camí a d’altres mostres on reivindicar la nostra història i el nostre cinema.