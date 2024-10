Qualitat educativa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre d’Educació i Universitats, Ladislau Baró, conjuntament amb el secretari d’Estat Josep Antoni Bardina van acudir dimarts al Consell per informar sobre l’inici del curs escolar. Una part de la compareixença davant la comissió legislativa va girar al voltant de la qualitat de l’educació impartida a Andorra. El ministre va posar èmfasi en la necessitat de reforçar el control sobre les universitats que s’estableixen al país en el marc d’una estratègia global sobre l’ensenyament nacional. La definició precisa dels criteris acadèmics, la ponderació entre classes presencials/telemàtiques, les sinergies generades al país, els lligams amb la innovació o la diversificació, com es va apuntar, han de ser essencials dins d’aquest projecte de país, per evitar la conversió purament en institucions expenedores de títols. Aquest procés també implica l’anàlisi periòdica dels centres d’ensenyament superior que ja funcionen. Si el control de qualitat de les universitats és fonamental, en paral·lel s’ha de reforçar els mecanismes d’inspecció del sistema andorrà especialment després que es fes públic l’informe PISA del 2022, que el situava per sota la mitjana dels països de l’OCDE en les tres àrees examinades: lectura, matemàtiques i ciències. Els mecanismes de supervisió interns i externs –i aquesta avaluació internacional permet la comparació amb altres països– són essencials per identificar i corregir mancances que en el cas de l’escola andorrana han resultat ser molt més grans del que s’esperava. El ministeri d’Educació ha optat per la transparència i ha tret del calaix les avaluacions dels anys 2018 i 2022. El manteniment d’aquesta política és essencial per recuperar la confiança de la comunitat educativa però de manera especial dels alumnes i dels pares. Ladislau Baró espera que a finals d’aquest any les accions de reforç en matemàtiques, en comprensió oral i escrita o en resolució de problemes comencin a donar els seus fruits. Sigui quina sigui l’evolució, que no dubtin ni un instant a compartir-la amb tots els agents implicats.