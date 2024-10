Consciència de la desigualtat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

No es té prou consciència que les desigualtats existeixen”. La secretària general de l’Institut de la Dona, Montserrat Ronchera, va obrir la intervenció davant el Consell amb una frase que resumeix a la perfecció l’estat de la igualtat de gènere a Andorra. Les diferències entre homes i dones són presents en tots els àmbits, especialment família, feina i esport, però per a molts sectors la discriminació es dona per superada. Ronchera hi va presentar l’informe d’avaluació de la situació de les dones al Principat de l’any 2023 amb un recull de dades que posen xifres i percentatges a la inequitat. L’exposició davant els parlamentaris es va complementar amb propostes específiques de l’Institut en cada àrea, moltes de les quals orientades a la conscienciació. Les dades no són noves, però agrupades en l’informe evidencien la bretxa salarial, el pes dels estereotips de gènere en els àmbits acadèmic, polític o professional o l’assumpció per part de les dones de bona part de les tasques de la llar, entre moltes altres disfuncions. La divulgació de la situació, ja sigui davant fòrums polítics o de la societat civil, ha d’ajudar a donar a conèixer una realitat, una sensibilització que ajudarà la societat a mobilitzar-se per reduir les discriminacions i acompanyar les mesures. Com si l’escenografia hagués estat perfectament assajada, el públic present a la compareixença va respondre als estereotips. Havia precisat Ronchera que als homes se’ls atribuïen responsabilitats polítiques en àrees com les finances o els serveis públics i a les dones, en educació o salut. La comissió d’Afers Socials i Igualtat n’és un bon exemple amb un 75% de dones i un 25% d’homes. En la reunió d’ahir, oberta a tots els parlamentaris, tan sols un conseller general, membre de la comissió, va assistir-hi. Ronchera, designada pel Govern, que ja havia defugit controvèrsies passant de puntetes respecte a qüestions de fons com la política de quotes o la discriminació positiva, es va oblidar d’assenyalar la flagrant contradicció. Com diu la dita: “A tots dona consell que no té per a ell”.