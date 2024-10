IPC igual per als jubilats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell General, i especialment la majoria i el Govern, necessitava aprovar el pressupost per a aquest any, com a eina bàsica de la gestió que es farà durant l’exercici. Amb la còmoda majoria res podia alterar aquest objectiu, però un punt en concret, que es referia a la revalorització de les pensions, va suposar un canvi de guió i es va convertir en un greu problema que calia resoldre. Bàsicament, és que els serveis del Copríncep francès van detectar una mesura que ràpidament van considerar que vulnerava la Constitució perquè la van titllar de discriminatòria. A ulls d’una persona poc cultivada en el regne jurídic, és una apreciació de fàcil comprensió, ja que la modificació que es pretenia introduir al projecte de llei del pressupost afectava els pensionistes –amb menys de 15 anys de cotització–, concretament aquells que un cop finalitzada la seva etapa laboral van decidir fixar la residència fora d’Andorra. Els assessors de Macron –i hem de suposar que per part espanyola també– van alertar que s’estava fent una clara discriminació que no podien deixar passar i que si no era corregida, s’obria la possibilitat de demanar al Constitucional un incident de nul·litat per presumpta discriminació i que Emmanuel Macron no signés la llei del pressupost. La diferència és prou evident: aquests jubilats es quedaven amb la pensió congelada, mentre que als que viuen a Andorra se’ls incrementava segons l’IPC, que va ser d’un 4,1%. Malgrat els informes que DA afirmava que avalaven l’acord, es va optar per una modificació per aplicar l’IPC harmonitzat de la Unió Europea al primer grup, que és menor, només un 2,9%. Va ser un compromís in extremis per aprovar els comptes de l’Estat. Discutir sobre aquest punt hauria suposat un retard que l’executiu no es podia permetre. No es va explicar, en el seu moment, que es tractava d’un compromís transitori i que hi ha el pacte, ja l’any que ve, d’aplicar la mateixa pujada per als dos col·lectius. La mesura xoca frontalment amb els convenis bilaterals de la Seguretat Social amb França i Espanya.