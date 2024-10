Hores extres per als temporers

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tenint en compte les manifestacions dels grups de la minoria –amb molts matisos per part del PS–, la proposta de la CEA perquè els temporers puguin fer hores extres en una altra empresa té un ampli suport de l’arc parlamentari. A priori la proposta ha de beneficiar els empresaris i els treballadors. D’una banda, ajudaria a fer font a la manca de mà d’obra, i de l’altra, els temporers trauran més profit econòmic de la seva estada temporal al país. Però aquest punt concret no ha de servir per deixar de veure el veritable problema de fons, i són diversos i crònics. És cert que cada any es repeteix una allau de persones d’altres latituds que venen a Andorra, moltes sense els permisos necessaris i a l’aventura o per treballar en negre. De la mateixa manera que, si escoltem aquestes persones, ens diran que cada cop surt menys a compte venir a treballar al Principat, perquè els sous no s’actualitzen de la mateixa manera que augmenten els costos: desplaçaments, habitatge, alimentació... Darrere aquest fenomen hi ha una situació en països de Sud-amèrica molt complicada amb una persistent crisi econòmica que empeny els joves a buscar l’aventura a Europa per la falta d’oportunitats que tenen als seus països d’origen. A Andorra la demanda supera, i de llarg, l’oferta. Hi ha molts llocs de treball per cobrir, alhora que moltes famílies fan les maletes i marxen del país. No és una situació nova, ja que s’arrossega des de fa anys, i tampoc es pot culpar exclusivament uns preus de l’habitatge que es mengen els ingressos d’una llar. S’hi han de sumar altres factors, com sous poc atractius, horaris poc flexibles difícils de compaginar amb la vida familiar, i unes cobertures socials per sota de la dels països veïns: atur, sanitat pública, i d’altres. A banda, hem de ser conscients que Inspecció de Treball té una falta de recursos permanent i això és un impediment per garantir que es compleix la normativa laboral. Només cal recordar el recent cas dels treballadors peruans a la construcció: la idea pot ser bona, meditem bé la seva aplicació.