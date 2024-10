Prioritat viària

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Prop de tres milions de vehicles van entrar l’any 2023 per la frontera de la Farga de Moles. Aquest flux converteix la General 1, que enllaça Andorra la Vella amb el territori espanyol, en un eix estratègic de la xarxa viària andorrana. S’hi ha de sumar el trànsit propi relatiu a la connexió sud del país amb el principal nucli urbà, format per Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Aquesta carretera, totalment integrada al teixit urbanístic de Sant Julià de Lòria, també ha estat tradicionalment el punt viari més conflictiu. Els caps de setmana i els ponts es repeteixen les retencions tant d’entrada com de sortida, agreujades en temporada alta d’hivern o a l’agost. Al coll d’ampolla de la frontera, s’hi suma un segon, en el pas per Sant Julià. La variant laurediana, un dels projectes més ambiciosos i imprescindibles del pla general de carreteres, es va quedar sense continuïtat i ha dormit el son dels justos a causa de l’elevat cost, quan en paral·lel s’afrontaven altres iniciatives menys prioritàries. El túnel dels Dos Valires, amb quatre carrils habilitats, dos en cada sentit, és el millor exemple de l’errònia planificació adoptada en el seu moment amb un gran impacte a les arques del Govern. Les demandes reiterades des de Sant Julià, a les quals s’ha sumat Concòrdia des del Consell, han convergit amb la voluntat del ministeri d’Ordenament del Territori. El projecte sembla que ha arrencat amb la previsió que el túnel de Rocafort, el tram final llargament esperat, pugui ser una realitat l’hivern 2026 i 2027. L’obra, estimada en 24 milions d’euros, presenta com a principal dificultat, més enllà de l’excavació del túnel, la instal·lació de proteccions davant la caiguda de blocs a les dues boques. Aquesta infraestructura, convertida en una variant exterior de Sant Julià, no només farà més fluid el trànsit, sinó que pacificarà el centre de la vila i permetrà nous plantejaments urbanístics. La variant hauria, no obstant això, de tenir un caràcter definitiu. La xarxa viària no pot continuar creixent indefinidament per acollir més població, més vehicles i més visitants.