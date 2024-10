Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió Laurediana no va sortir gaire ben parada de les darreres eleccions comunals a Sant Julià de Lòria, feu històric del partit. La formació va perdre la majoria comunal davant de Desperta Lauredia, malgrat l’aliança que va forjar amb Demòcrates i Acció per a les eleccions. El cap més visible d’Unió Laurediana és l’ara conseller de la minoria, Josep Majoral, i president de la formació. I és que en declaracions al Diari, l’anterior cònsol major de Sant Julià de Lòria assegura que el partit està més viu que mai. “Que quedi clar que no ho dic per criticar la gestió que hi ha hagut fins ara, però en els últims deu mesos ens hem reunit més que en els últims vuit anys”, afirma Majoral, que afegeix que “ens anem reunint periòdicament per compartir la informació del que passa al comú i per reflexionar sobre com podem contribuir a millorar la parròquia. També ens trobem per intercanviar parers sobre la política nacional i, més concretament, sobre les mesures més importants que he pres el Govern en els últims mesos”. Tanmateix, Majoral assegura els mals resultats de les eleccions del passat 17 de desembre han quedat enrere. “Cadascú paeix uns resultats com aquests com pot o creu que ho ha de fer. Jo els tinc més que païts i assumits”, indica el conseller de la minoria al comú lauredià. Majoral insisteix que el partit està viu i ho argumenta amb el fet que al juliol Unió Laurediana va reunir-se en assemblea general. El mateix mes hi va haver una trobada de l’executiva, que va tornar a reunir-se al setembre. “Hi ha ganes de tirar endavant el partit”, assegura el president de la formació. És important tant per Sant julià de Lòria com per al país que Unió Laurediana continuï formant part de l’espectre polític del Principat. Els resultats de les eleccions comunals potser van ser sorprenents, però Desperta Lauredia era una formació jove que va saber convèncer una majoria de ciutadans de la parròquia que al mateix temps li van treure la confiança que havien mostrat durant anys a una Unió Laurediana que ha de saber sortir de la seva situació actual.