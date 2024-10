Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Com ja va passar fa dues temporades, es tem l’arribada d’un allau d’immigrants extracomunitaris, la majoria provinents d’Argentina, sense papers a la recerca d’un lloc de feina aquest hivern. Divendres, coincidint amb l’acte de celebració del jurament de la 57a promoció d’agents de policia, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, advertia que Interior intensificarà la vigilància policial al carrer per controlar la immigració. Molné recordava que el cos de policia compta amb “un servei d’inspecció que, amb més o menys freqüència, en funció de la feina de despatx, efectua controls sobre el terreny” i apunta que “s’ha decidit augmentar aquestes inspeccions in situ per detectar situacions anòmales o persones que estan en territori andorrà il·legalment”. La ministra confirmava que les mesures de control de la immigració irregular es reforçaran i assenyalava que paral·lelament s’està duent a terme una feina de col·laboració amb el consolat argentí per facilitar informació veraç a totes les persones que vulguin instal·lar-se a Andorra. L’objectiu del ministeri d’Interior amb aquests contactes consolars és evitar que es facin desplaçaments al Principat sense perspectives de tenir feina. És innegable que la policia ha de fer aquesta tasca de control de la immigració irregular tenint en compte la idiosincràsia del Principat. Un país petit que en aquests moments està patint una greu problemàtica de manca d’habitatge a preu assequible i que no pot suportar l’arribada massiva de persones a la recerca d’una feina que no tenen i d’un lloc per viure que difícilment trobaran. Com dèiem, la tasca de control s’ha de realitzar, però igual o més important és la feina per informar els possibles immigrants que ara mateix a Andorra no es pot venir a viure i treballar sense un lloc de feina prèviament pactat amb l’empresariat i un lloc per estar-se. És indispensable fer saber a aquestes persones, que sens dubte necessiten una oportunitat, que no es trobaran “amb el lloc ideal per emigrar” com insisteixen a dir algunes publicacions a internet i a les xarxes socials.