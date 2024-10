Negocis que busquen pis

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les àrees de recursos humans de les grans empreses tenen una feina afegida des de fa anys. El reclutament de personal, especialment a l’hivern, els obliga a preveure’n l’allotjament. Si abans majoritàriament era el temporer el que feia els tràmits per trobar pis o habitació, l’increment dramàtic dels preus dels lloguers ha obligat els negocis a agafar la iniciativa i treballar anticipadament. El Diari feia públic ahir que Grandvalira tenia garantits 1.170 llits sobre un total de 2.259 treballadors que preveu contractar. Aquesta xifra absoluta inclou tant estrangers com andorrans i residents, cosa que significa, a efectes pràctics, que cobreix més de la meitat dels treballadors forans. Si els temporers haguessin d’acudir ara al mercat i pagar els preus de lloguer que es reclamen –la picaresca durant la temporada d’hivern es desferma–, el negoci de l’esquí deixaria de ser rendible. Disposar d’habitatge per a més d’un miler de treballadors és una fita important assolida per les estacions. Precisament, garantir la competitivitat del forfet andorrà passa per aquest esforç suplementari de les empreses per trobar i habilitar llocs per instal·lar-se. El parc de l’habitatge està molt tensat. Els salaris no han pogut seguir el ritme de l’increment desbocat dels arrendaments i aquest desfasament està penalitzant l’economia i les possibilitats de captar i mantenir talent. Les dificultats afecten tots els negocis i les posicions, des dels treballadors menys qualificats fins als especialistes i directius. El sector públic, que no cobreix moltes de les places convocades, també és víctima de l’espiral inflacionista. Les dificultats a la sanitat o l’ensenyament per portar professionals de fora, sobretot en aquelles àrees més especialitzades i buscades, suposa un greu problema. Més enllà dels problemes específics del mercat immobiliari, la nostra economia requereix grans volums de treballadors que fan créixer la demanda d’habitatge. La solució a aquestes tensions no és senzilla i, com en tants altres casos, va lligada a la diversificació i el model de creixement.