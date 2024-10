Conseqüències del contraban

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns del Pas de la Casa es queixen de manera freqüent de la degradació que està suposant el contraban a la localitat. Els efectes col·laterals negatius de l’activitat il·lícita traspassen la frontera i ara és l’alcalde d’Acs-dels-tèrmes el que es queixa de la quantitat de vehicles abandonats pels passadors que han de retirar de la via pública assumint-ne la despesa però també de la perillositat de la conducció d’aquestes persones, que posen en risc els altres usuaris de la carretera, com va constatar un tràgic atropellament mortal ara fa uns mesos. No és un problema menor per a tota la zona i per això pren rellevància que es reforci la vigilància mixta que comparteixen Andorra i França amb la incorporació de sis gendarmes de manera fixa a l’Ospitalet. La gran diferència de preu entre Andorra i França ha animat de manera considerable el negoci il·lícit de les cigarretes i és indispensable que les mesures de control desincentivin l’activitat delictiva. Mesures de control que han d’aplicar-se sobre els punts de venda i les rutes (que els mateixos veïns de la localitat gravin imatges d’aquestes persones caminant amb caixes pels voltants del poble a plena llum del dia certifica que hi ha un punt d’impunitat que posa en entredit la vigilància). El Govern defensa la tasca que es du a terme, que s’hi està a sobre i que s’han sancionat per la via administrativa i penal establiments comercials quan s’ha constatat que n’eren cooperadors. I, òbviament, no tota la càrrega l’ha de suportar Andorra; França té un rol fonamental per aturar el tràfic il·lícit de cigarretes en mans majoritàriament de grups organitzats i que al final impacta sobre les seves polítiques fiscals, sanitàries i també de seguretat. Però el Govern sí que ha de vetllar pels que viuen al Pas i per l’activitat econòmica del poble, focalitzada en el turisme. No han de convertir-se en una imatge més associada al nucli encampadà els grups de passadors creuant per la muntanya amb els fardells i sumar-se a la llista de greuges que sovint repassen els veïns de la localitat fronterera.