Presó provisional a examen

La degana del Col·legi d’advocats ho va expressar en el discurs que va pronunciar divendres en el marc de la tradicional cerimònia de la toga, que dona la benvinguda als nous lletrats: l’eix del treball és protegir “la presumpció d’innocència i la dignitat de les persones”. Els lletrats fa dies que estan preocupats pel que consideren un abús de la presó provisional i per això treballen en una proposta de modificació del Codi de procediment penal que faran arribar a seu parlamentària. La llei ja fixa limitacions però també la possibilitat de prorrogar-la en un seguit de circumstàncies que amplien l’opció dels batlles instructors de mantenir la reclusió fins que se celebri el judici oral. L’empresonament preventiu és una mesura necessària però que corre el risc d’esdevenir arbitrària si s’acaba estenent perquè les instruccions judicials s’eternitzen. El batlle que dicta presó preventiva òbviament ha valorat que hi ha elements prou consistents per considerar la responsabilitat delictiva de la persona en un afer de gravetat però és la sentència la que dictamina la condemna i la reclusió prèvia no en pot ser una d’avançada. La ministra de Justícia i Interior no considera que s’estiguin produint abusos, però el cert és que les estadístiques periòdiques sobre població reclusa han situat sovint el Principat entre els països europeus amb un major nombre de presos a l’espera de judici. I, sigui com sigui, Ester Molné va manifestar que el Govern també està treballant en modificacions a la legislació penal. La norma ja dona alternatives de protecció per a la justícia davant d’eventualitats com la fugida de l’acusat –l’arrest domiciliari monitorat–. Però és especialment important que es posi el focus en la necessitat que les instruccions s’agilitzin; malgrat que hi ha causes que per la seva complexitat requereixen mesos de treball fins a culminar el tràmit de portar-les a judici, quan hi ha algú entre reixes, els dossiers no poden enquistar-se als tribunals. El pla de xoc endegat ha d’haver posat els recursos perquè les mancances no en siguin el motiu.