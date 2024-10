El darrer avaluador

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’avaluació de l’acompliment és un mecanisme emprat en la gestió dels recursos humans de les organitzacions. Tot i que és reconeguda com una eina molt útil per augmentar l’eficiència, els criteris emprats, especialment quan s’aplica al sector públic, no estan exempts de polèmica. Després d’una primera experiència fallida al Govern que es va donar per tancada l’any 2012 coincidint amb la política de contenció fruit de la crisi econòmica, la Llei de funció pública del 2019 tornava a obrir la porta a un mecanisme d’avaluació que no anés, com en el cas anterior, vinculat exclusivament a un complement retributiu, sinó que tingués efectes en la carrera professional, en els plans de formació o en els processos de mobilitat o promoció interna. Tretze anys després de la supressió del GAdA el Govern torna a impulsar, d’acord amb la llei, l’avaluació de l’acompliment (Avac) amb tres criteris fonamentals per a les avaluacions: la iniciativa i participació en la millora dels serveis o en projectes a l’Administració, el rendiment i l’activitat extraordinària, i el compliment d’objectius i assoliment de resultats. La implementació afectarà transversalment tots els departaments del Govern, amb funcions i competències molt diferenciades, i obligarà a maximitzar la planificació amb una determinació d’objectius molt més precisa i la definició dels criteris sobre els quals es durà a terme. La figura crucial en tot aquest procés, que tindrà un caràcter biennal, és la de l’avaluador, funció que recau en el responsable immediat de l’equip o el funcionari afectat. La capacitat de comandament, l’objectivitat i la rigorositat és essencial per a la credibilitat d’una sistema que va pecar en la seva primera etapa de la falta de compromís i condescendència d’alguns directors i caps d’àrea amb els seus equips. Treballar adequadament la preparació dels mànagers i formar tots els empleats per entendre el sistema és bàsic per a l’èxit d’un sistema que tindrà com a avaluadors finals els administrats, que són els que han de percebre la millora dels serveis.