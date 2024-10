Inflació a la baixa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La gràfica de la inflació manté la caiguda sostinguda. La dada avançada de l’índex de preus de consum (IPC) corresponent al mes de setembre confirma el descens fins a l’1,7%, la xifra més baixa des de maig del 2021. El comportament dels preus en els darrers dotze mesos a Andorra se situaria de confirmar-se aquesta primera estimació per sobre el creixement espanyol (1,5%) i francès (1,2%), però se circumscriu en un context general de moderació després que a final del 2021 arranqués una onada inflacionista –amb una punta interanual del 7,5% el març del 2023, que va suposar una greu amenaça per a l’economia mundial. El bon comportament dels preus dels transports, i habitatge i serveis bàsics com l’aigua, el gas, l’electricitat i altres combustibles ha contribuït a una evolució positiva esperada llargament. La rebaixa representa un respir per a les economies domèstiques i les empreses, i hauria de contribuir, seguint l’exemple de la Reserva Federal nord-americana, a una nova rebaixa dels tipus d’interès per part del Banc Central Europeu. Tot i que els experts alerten de la possibilitat d’increments en el darrer trimestre de l’any, amb un repunt de les energies, hi ha esperances més que fonamentades que es tanqui l’any per sota del 3%, xifra que condiciona, per exemple, els comptes de l’Estat en incorporar-la als salaris del sector públic o per marcar el cost dels interessos del deute públic. La baixada del preu del diner hauria de servir per revifar l’activitat econòmica, que frega l’estancament en països de referència de la maquinària europea com ara Alemanya. La moderació de la inflació és una excel·lent notícia, però manté la pujada repercutint sobre preus que ja havien pujat sense control en grups tan essencials per al gros de la població com el d’aliments i begudes no alcohòliques, que en el cas d’Andorra ha crescut un 25% en els darrers tres anys. Això sense tenir en compte l’espiral de l’habitatge, que has castigat especialment les famílies amb menys ingressos, que hi destinen una part molt important de la seva renda.