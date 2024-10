Aplanar el camí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els límits territorials en zones de muntanya són font de discrepàncies i recels atàvics. La frontera amb França es va delimitar l’any 2012 a través d’un tractat internacional entre els dos estats després d’anys de negociació i l’estany de les Abelletes com a protagonista. Amb Espanya, la instal·lació de les plaques solars de Nord Andorrà a Pal van aixecar la llebre i ara acaba d’arrencar un procés similar. Internament, també són habituals els conflictes entre parròquies per uns pams o hectàrees de terrenys. Entre Andorra la Vella i Sant Julià o Escaldes, entre la Massana i Ordino, entre Encamp i la Massana... Velles controvèrsies que queden en l’oblit fins que el sòl en qüestió és rendible econòmicament o hi ha uns interessos molt clars. Les lluites administratives i als tribunals entre Encamp i Canillo, amb la difícil gestió del terreny de Concòrdia, han estat molt il·lustratives d’aquestes tensions. El negoci de la neu va convertir aquells terrenys, ja polèmics quan es parlava només de pastures, en àrees altament estratègiques. Els enfrontaments entre els comuns i les empreses concessionàries Ensisa (Canillo) i Saetde (Encamp) van llastar el negoci de l’esquí durant dècades i van retardar una via tan natural com la unió física i comercial. Les diferències que hi ha hagut i hi ha des de la creació de Grandvalira, s’han salvat amb diàleg, solucions d’equilibri i sense guanyadors ni perdedors. Un dels darrers conflictes i dels més simbòlics és el del pla de les Pedres, on hi ha un giny de Soldeu-el Tarter i que amb la partició de Concòrdia va quedar en terreny encampadà. Els cònsols de les dues parròquies van acordar que el conflicte no condicionés l’aliança empresarial i atorgar-se un període de sis mesos per fixar la xifra anual a pagar en concepte d’arrendament. Les dues parts, que també estrenyen els lligams societaris amb un model de gestió de l’estació bicèfal, han fet un pas més endavant pactant una xifra amb un acord en què donen mostres de fer valer el pragmatisme i l’interès general per sobre del parroquialisme mal entès.