Indefinició amb el cànnabis

El ministre de Presidència i Economia, Jordi Gallardo, va signar el juny del 2021, en qualitat de president d’Andorra Recerca + Innovació, un acord amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat de Catalunya per analitzar i definir un model de cultiu i de transformació industrial del cànnabis medicinal a Andorra. El projecte sobre el cultiu de marihuana fa anys que s’arrossega com a alternativa per al sector agrícola. Que el tabac té els dies comptats és una evidència que queda palesa amb les polítiques que s’estan duent a terme a països d’arreu amb la pujada de preus del producte per dissuadir els consumidors i Andorra sap que la producció s’ha de reduir progressivament per l’acord d’associació. Resulta xocant, però, que el març del 2020 el mateix Gallardo signés una autorització com a ministre perquè una societat pogués iniciar el cultiu d’aquesta planta, sempre per a ús terapèutic, que és el debat que encara està sobre la taula. En aquell moment, no hi havia una decisió definitiva sobre aquesta alternativa, que amb el temps s’ha anat refredant fins al punt que des del Govern ja s’ha dit que no és una prioritat de la legislatura. Caldria, però, fer una definició més exacta de què es considera terapèutic i quina toxicitat és la màxima permesa per evitar els seus efectes addictius i, per tant, el problema social, especialment entre la joventut. Hi ha alguns casos, com el noi a la presó per portar una gran quantitat de CBD, que es mouen en una fina línia, perquè a Andorra la legislació és més difusa que l’europea. Gallardo va autoritzar amb el segell de l’executiu a una empresa la plantació de cànem industrial, cosa que resulta xocant tenint en compte que fins al dia d’avui el Govern ha realitzat fet estudis i assessoraments externs contractats pels successius governs demòcrates en relació amb la introducció del cultiu del cànnabis per a la transformació industrial i la comercialització d’actius o components derivats que es puguin destinar a la fabricació de medicaments i altres productes d’alt valor afegit.