Un discurs realista

Xavier Espot va fer a l’ONU un discurs molt realista i alhora distòpic sobre les amenaces que planen sobre la humanitat, no sobre les futures generacions, sinó de manera immediata. Presidir un petit país que no té grans interessos a nivell internacional i en què la geopolítica es veu des de lluny va permetre al cap de Govern llançar un missatge que altres líders dissimulen, bé amb el silenci còmplice o mirant cap a una altra banda perquè en realitat són els promotors d’aquests greus problemes que ens deixen un futur incert. Ho va fer al·ludint de forma clara a les guerres que assoten la població civil i al canvi climàtic, que, com una nau que avança, condueix el planeta al desastre. Ambdós, amb la complicitat de les grans potències, que segueixen més pendents dels seus interessos particulars i de l’economia que a fer front de veritat i sense xerrameca a un punt sense retorn. “Res no justifica els atacs que està patint la població civil, els atacs contra hospitals i escoles, que utilitzen la fam com una estratègia de guerra. Res no justifica tanta irracionalitat; una irracionalitat de la qual els nens i les nenes són les principals víctimes”, va afirmar Espot davant els líders de les principals nacions. Sabem que el discurs no anirà més enllà, que ni tan sols remourà la consciència dels que són al darrere d’aquests conflictes i que alimenten la guerra i frenen la pau, o que segueixen amb una permissibilitat indigna permetent activitats que acceleren el canvi climàtic, exclusivament per un interès econòmic immediat. Andorra té la llibertat d’enrojolar els dirigents de les principals potències. No canviaran les seves decisions, seguiran donant la raó als que pensen que la humanitat és malvada. Andorra, des de la seva petitesa en aquest món de lluites bàrbares pel domini de les riqueses naturals i d’escalada armamentística, ha pogut exposar el seu punt de vista davant la tensió que es viu i les tènues actuacions per revertir un canvi climàtic que ja encén totes les alarmes. La política ha de servir per promoure la pau i trobar solucions, va dir des de l’estrada.