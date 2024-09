Més assalariats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les xifres que periòdicament fa públiques la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) permeten avaluar l’evolució del mercat laboral de manera prou precisa. El consell d’administració de l’entitat va trametre ahir les dades corresponents al segon semestre de l’any, que posen en relleu que l’economia creix i que, per tant, genera nous llocs de treball. La creació d’ocupació té, en general, connotacions positives. En el cas d’Andorra hi ha, això no obstant, uns efectes col·laterals en forma de creixement demogràfic. La cobertura d’aquests llocs de treball es fa bàsicament a través de mà d’obra forana. Així, els prop de 2.000 nous assalariats i 300 autònoms registrats suposen un creixement que es trasllada automàticament al cens de població. L’increment de l’activitat econòmica, especialment en sectors com ara el turisme o la construcció, va associat a l’augment del nombre de treballadors i exigeix que la quota d’immigració estigui oberta i sigui suficient. Hi ha coincidència que el ritme de creixement poblacional és insostenible a mitjà termini, però qualsevol restricció en les quotes acaba hipotecant l’activitat de les empreses i la generació de riquesa. Aquest és el context en què es produeix el debat del projecte de llei òmnibus per respondre a la problemàtica de l’habitatge i del creixement. Concòrdia va presentar dimarts les seves esmenes que, precisament, introduirien en cas de ser aprovades una retallada del nombre de permisos d’immigració. Si bé serà imprescindible anar incorporant les restriccions en les quotes, la reducció fins a un terç seria inassumible ara mateix. L’increment del nombre d’assegurats té alhora impacte en la Seguretat Social. Si bé inicialment representa un increment de les cotitzacions tant en la branca de malaltia com en la de vellesa, també suposa més compromisos adquirits, especialment en matèria de pensions, una branca en què fins que no s’afronti una reforma en profunditat, que s’ha ajornat reiteradament, les noves afiliacions fan més gran el forat futur.