L’esquí-estudi, que permet compaginar les classes i l’entrenament dels corredors, va ser pioner. Centenars d’esquiadors han passat per aquest programa conjunt de la Federació d’Esquí i l’Escola andorrana que compatibilitza el currículum ordinari amb els entrenaments intensius a Andorra i a les estades i competicions internacionals. La posada en marxa d’una iniciativa d’aquestes característiques és complexa, ja que comporta un esforç extra per al centre educatiu, en aquest cas l’escola andorrana d’Ordino, que ha d’adaptar la formació i assignar-li recursos, i per als infants, que han de fer un esforç suplementari. Tot i la diferent naturalesa de l’activitat són diversos els clubs i federacions que s’han emmirallat en aquest mètode i han sol·licitat al Govern que busqui alternatives per a d’altres disciplines, tant individuals com de conjunt. Es tractaria de formalitzar a l’Escola andorrana el que molts centres ja han incorporat amb flexibilitzacions parcials. La Llei de l’Esport ja empara aquesta possibilitat quan insta a arribar a acords per compaginar activitat esportiva amb el desenvolupament i el bon resultat dels seus estudis. Els ministeris d’Educació i d’Esports han dissenyat el pla d’esport-estudi, que ahir es va presentar públicament i que s’ha posat en marxa aquest curs acadèmic com a prova pilot. Es tracta d’una oportunitat a la qual en un primer moment s’han acollit un total de 26 esportistes de les federacions de judo, natació, bàsquet i futbol. Amb el canvi, el Govern ha d’aportar més recursos i també exigeix un canvi de planificació dels entrenaments de cada disciplina esportiva. El programa, que es va presentar ahir amb una fotografia amb dos ministres i dos secretaris d’Estat, és en aquesta primera fase més simbòlic que determinant. Els esportistes queden exempts de la classe d’educació física i se’ls redueix dues hores setmanals l’horari lectiu. És un primer pas, però si realment es persegueix la intensificació de la preparació de les joves promeses serà necessari un canvi que obri portes a replantejar la planificació esportiva.