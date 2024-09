Nova etapa al Coprincipat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Coprincipat Mitrat va obrir ahir una nova etapa amb l’ordenació del bisbe coadjutor Josep-Lluís Serrano Pentinat a la catedral de Santa Maria d’Urgell. Va ser una cerimònia llarga amb tota la fastuositat que requereix una ordenació com aquesta, que no es veia a la catedral de la Seu d’Urgell des del dia 31 de gener del 1971, quan va ser ordenat bisbe d’Urgell Joan Martí i Alanis, fa més de 50 anys. Amb el relleu al Bisbat que es va oficialitzar ahir queda garantida la continuïtat de la institució, com ja va dir el cap de Govern, Xavier Espot, durant la celebració de la festivitat de Meritxell el passat 8 de setembre. Ara s’obre un període de cohabitació entre els dos bisbes, ja que encara no se sap la data de jubilació de l’actual Copríncep episcopal, l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives. Serà el papa Francesc qui decideixi el moment de la jubilació, i aquell mateix dia Serrano deixarà de ser coadjutor per convertir-se en el nou copríncep episcopal, en un procés automàtic. Hi ha fonts que pronostiquen que el salt de Serrano no serà immediat i la seva preparació per al relleu pot ser de llarg superior a un any. Cal recordar que Joan-Enric Vives ja ha complit 75 anys, dels quals prop d’una tercera part els ha exercit com a copríncep episcopal. Una vida en el càrrec al Bisbat d’Urgell, on ha vist desfilar davant dels seus ulls cinc caps de Govern diferents, sis síndics generals i quatre presidents de la República Francesa amb qui ha tingut la corresponsabilitat de compartir el càrrec. La figura del bisbe coadjutor pot ser clau per al futur del Coprincipat, ja que quan comenci a exercir el càrrec Serrano Pentinat ja haurà conegut en primera persona la idiosincràsia del Principat i els dossiers que més tibantor poden crear entre el Govern i l’Església catòlica, com pot ser el cas de la despenalització de la interrupció voluntària de l’embaràs. Ahir va començar una nova etapa en el Coprincipat Mitrat i tots els ciutadans han de ser conscients que el futur de la institució s’està començant a escriure des d’ara i fins que el relleu de Vives sigui un fet.