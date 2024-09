Fomentar l’estigma

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El debat entorn del trasllat de les consultes externes de salut mental fora de l’hospital a un immoble residencial no contribueix a la normalització d’unes patologies lamentablement cada cop més freqüents a la nostra societat. L’oposició dels veïns de l’edifici El Ròdol és absolutament legítima però apel·lar a la intranquil·litat produïda per un increment de la perillositat o l’alteració de la convivència no fa més que incrementar l’estigmatització d’un col·lectiu que ja ha estat tradicionalment objecte de tot tipus de discriminacions, subtils i no tan subtils. Ho apuntava la ministra de Salut en la seva entrevista de dilluns passat al DiariTV. La major part de consultes de professionals que tracten la salut mental, ja siguin psicòlegs o psiquiatres, es troben en escales de veïns sense que hi hagi constància d’incidents o qualsevol altra afectació. El ministeri, que s’ha mantingut inflexible a canviar la ubicació, haurà de perseverar en la pedagogia als veïns i el treball per eliminar els prejudicis en què sembla basar-se la seva oposició. L’estigmatització, tot i els avenços que s’han produït en els darrers anys, és difícil de combatre perquè es troba profundament arrelada i pot tenir efectes devastadors en aquells que pateixen els trastorns. Entre els efectes directes hi ha la invisibilització de la malaltia d’uns afectats que l’amaguen per por al rebuig social o la discriminació. I és difícil, i així ho han percebut les associacions de malalts, que els usuaris dels serveis de salut mental no se sentin estigmatitzats pel posicionament dels inquilins i propietaris de l’edifici. L’impacte d’acollir al pis del costat la consulta d’un psicòleg és anàleg a tenir-hi un bufet d’advocats i molt inferior al fet que es destini a allotjament turístic. S’ha d’anar especialment alerta a l’hora de traslladar el debat ciutadà a l’esfera política. Els grups polítics, especialment una Andorra Endavant que ja va ensenyar la poteta dijous al Consell, haurien d’intentar no buscar rèdits fàcils al voltant d’una decisió del ministeri que busca la integració en societat del col·lectiu en lloc de separar-lo.