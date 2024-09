Processats i víctimes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Han passat quasi set anys des que Prada Casadet acollís les jornades de les qüestions prèvies del primer procediment penal per les presumptes pràctiques de blanqueig a BPA, conegut com a cas Gao Ping, i la sentència ni hi és ni se l’espera a curt termini. Els 24 processats en aquesta causa, que s’enfronten a peticions de penes de fins a 141 anys de presó i 832 milions de multes, hauran d’esperar com a mínim fins al 15 de juliol per conèixer una sentència després que el Tribunal de Corts hagi emès una providència ajornant la data límit, prevista inicialment aquest 31 d’octubre. Les raons esgrimides per l’endarreriment són, grosso modo, la complexitat i gravetat de la causa i el fet que els magistrats redactors hagin també de fer front a altres judicis. Sigui per una motivació o per altra, els encausats hauran d’esperar 2.700 dies per saber què els espera, un període exagerat que incrementa els seus neguits i la seva angoixa i que no deixa de ser una condemna prèvia a la resolució. Entre els drets bàsics dels administrats hi ha el de tenir una sentència fonamentada en dret amb les màximes garanties, però també en un temps raonat i raonable. Els mateixos advocats defensors ja van fer referència a com el retard obre l’escenari d’una possible impugnació. Sobta, això no obstant, que els lletrats que han afavorit amb la seva estratègia un allargament de la causa facin ara escarafalls per la dilació. Les contínues impugnacions i les maratonianes i repetitives declaracions en la vista oral –Joan Pau Miquel va comparèixer durant més de 160 hores– formaven part de l’estratègia legal per dilatar el procediment sense que el Tribunal hi posés fre davant el risc que se l’acusés de vulnerar el dret a la defensa. I d’una cosa i l’altra –la lentitud de la justícia i les maniobres dels defensors– els grans perjudicats han estat els 24 encausats, molts dels quals es troben també afectats en altres causes penals relacionades amb BPA. Han segut al banc dels acusats en un judici que ha durat dos anys i mig i esperaran un any i mig la sentència.