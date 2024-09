Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els cònsols anunciaven dimarts, després de la celebració de la reunió periòdica dels màxims mandataris comunals, la intenció de tenir un rol més actiu en la gran problemàtica de país, la de l’habitatge. En la cerca de solucions no té gaire sentit que les administracions vagin cadascuna pel seu compte, ni tenen cabuda els discursos parroquialistes. És una problemàtica que afecta, o pot afectar en un futur, de la mateixa manera un veí de Sant Julià que un de Canillo i, per tant, s’ha de pensar en clau nacional. Per això són rellevants els exemples de col·laboració que s’han materialitzat d’un temps ençà. El darrer és el que s’oficialitzava ahir entre el Govern i el comú de Sant Julià per aixecar els pisos per a gent gran amb una injecció econòmica de cinc milions d’euros per part de l’administració central. Però abans van ser els convenis pels pisos escaldencs de l’avinguda del Pessebre, la cessió de terreny d’Andorra la Vella per edificar els blocs de la Borda Nova o l’acord amb Encamp per incloure en el parc públic d’habitatge els pisos del Pas de la Casa propietat de la corporació. Ara la capital i l’executiu també exploren la fórmula d’implicació per als blocs d’iniciativa comunal del Cedre i el comú de la Massana ha ofert una parcel·la a la zona de la caserna de bombers per destinar-la a habitatge assequible per a la població. Un seguit de projectes que han de contribuir a posar més oferta immobiliària protegida al mercat malgrat que seran necessaris encara uns anys per veure el conjunt d’iniciatives materialitzat. Els comuns han de fer una reflexió sobre si tot el que estan fent és suficient o encara poden explorar altres palanques; la situació financera d’una majoria és prou bona i, a més, ho és per la quantitat de diners que han entrat a les arques parroquials fruit d’un boom constructiu que, paradoxalment, està lluny del que es pot permetre una gran majoria de la població i no resol el problema. Un exemple són les revisions dels diferents plans urbanístics; és una bona oportunitat per repensar el model i afavorir la vivenda protegida.