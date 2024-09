Un gest per la vida

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Salut va presentar ahir la batejada com a Línia Verda, un servei d’atenció telefònic que permet atendre individualment les persones amb tota mena de malestar vital. El telèfon 177 ja és operatiu per atendre les persones que necessitin una atenció especial pel seu estat emocional, i també es preveu com una eina que permetrà ajudar persones amb idees suïcides. La societat cada cop és més complexa i els problemes de salut mental, siguin puntuals o crònics, han de tenir especial atenció per part dels responsables de la sanitat. El suïcidi, posar fi a la pròpia vida, és una reacció tràgica a situacions de vida estressants; encara més tràgica perquè el suïcidi es pot prevenir. El telèfon també ha d’estar obert per a aquelles persones que poden intuir i prevenir un final tràgic. L’activació d’aquest número ha estat possible gràcies a la Fundació Ajuda i Esperança, la perseverança de l’ADJRA i altres associacions i, òbviament, al convenciment que aquest número pot ser salvador i pot ajudar persones que no saben on acudir. La Línia Verda, a Catalunya Telèfon de l’Esperança, ofereix atenció social en un marc de total anonimat i confidencialitat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar emocional de les persones que viuen situacions de solitud, incomunicació o que generen un patiment. S’ha de destacar que aquesta escolta activa és a càrrec de persones voluntàries, que cedeixen una part important del seu temps per donar atenció a persones en crisi, en prevenció del suïcidi, i en escolta activa i comunicació. En una societat tan marcadament individualista en què sembla que amb els diners es pot tot, aquests voluntaris i aquesta fundació són un exemple de generositat, també perquè no coneixen barreres ni fronteres. El servei és nou i es fa difícil calibrar quantes persones atendrà. El nombre no és important, encara que siguin poques tindrà el mateix valor. Aquest servei de 24 hores els 365 dies de l’any ha de ser conegut. Cal difondre que marcant un número telefònic hi ha una resposta d’ajuda.