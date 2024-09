Arrenca el curs

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les aules s’han d’acabar d’omplir avui, quan comencin les classes els escolars de segona ensenyança que encara no ho van fer ahir. Les xifres de matriculacions són encara provisionals, però auguren un manteniment dels números de l’any passat i amb l’Escola andorrana liderant les xifres d’inscrits, amb 4.653. El sistema educatiu té per endavant un cicle important en el vessant pedagògic amb la introducció d’un pla de millora que ha de donar la volta als mals resultats obtinguts en les avaluacions PISA, enfortint els coneixements de l’alumnat a les àrees bàsiques i puntals en la formació: la comprensió lectora i la resolució de problemes. L’escola –i és una qüestió que transcendeix del sistema educatiu andorrà– ha de treballar a favor de la convivència de les eines útils i també revolucionàries, però no exemptes de riscos, que ha aportat la tecnologia, amb els mètodes i suports tradicionals. Deia ahir el ministre d’Educació, Ladislau Baró, que la reflexió al voltant de l’ús de les pantalles no tindrà com a resultat l’erradicació perquè “seria com tancar els ulls al món” i és una afirmació plena de sentit. Ara bé, l’experiència acumulada permet ja concloure que hi ha d’haver una racionalització. Els equips docents són una peça clau en tots els canvis que s’hagin d’abordar. I plantilles estables i preparades són determinants per respondre a les noves exigències. El ministeri va iniciar ja fa algunes legislatures un procés de consolidació de places d’interins que ha de continuar aquest curs convocant un edicte per fer fixos una vintena de llocs que ha quedat clar que es necessiten, que són estructurals. L’horitzó hauria de ser limitar el personal eventual a aquelles funcions que no és clar que es necessitin en un futur perquè l’escola està òbviament subjecta als moviments demogràfics i la premissa és estabilitzar, però també racionalitzar. La preparació és l’altre gran focus d’atenció en l’aspecte laboral. La instauració d’una carrera professional que incentivi el docent a la millora constant és un dels projectes que han de seguir desenvolupant-se.