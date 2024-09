La culminació del vial

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

És la gran obra pendent de la xarxa viària; va quedar a mitges el 2010 i catorze anys després s’iniciaran els treballs per posar-hi el punt final. Ha estat víctima de la crisi econòmica i de l’escala de prioritats polítiques, que no sempre l’han posat en primer terme malgrat la peremptòria necessitat de treure trànsit del nucli de Sant Julià de Lòria, però aquesta legislatura tindrà l’empenta definitiva. L’adjudicació de les proteccions al vessant de la muntanya –que costaran uns dos milions d’euros–, prèvies i necessàries abans de procedir a l’excavació del túnel que traurà definitivament el trànsit de l’interior del poble, suposa la primera pedra d’uns treballs que s’han de cloure a final del 2027. El projecte del túnel s’està acabant d’enllestir –s’havia d’actualitzar respecte a treballs previs–, però ja s’ha avançat que tindrà tres carrils i uns 200 metres de llargada, i s’ha assegurat que la voluntat és que aquest treball de redacció, i tot el preliminar necessari abans de procedir a l’obra en si, s’enllesteixi en un termini que permeti cloure la instal·lació de les proteccions i iniciar l’excavació. Una voluntat política de no dilatar l’acabament de la desviació que després caldrà veure com es materialitzarà, tenint en compte que els calendaris de l’obra pública sovint s’acaben alterant. En tot cas, s’ha posat en marxa un procés que no ha de tenir interrupció i que posarà fi a un greuge per a la parròquia de Sant Julià, que suporta el major volum circulatori, el que prové o circula en direcció la frontera del riu Runer, i que necessita aquesta infraestructura cabdal. No és tan sols per pal·liar la problemàtica de les cues, de la qual el poble és víctima en jornades d’afluència turística, també suposa una oportunitat per repensar el model de poble. Aquesta és l’aspiració de la majoria comunal de Desperta Laurèdia, que, amb els dos consellers generals, va negociar en el marc del treball del pressupost d’aquest exercici la partida que havia de fer possible l’arrencada de l’obra aquest any. Una demostració dels fruits en pro de l’interès general de la negociació política.