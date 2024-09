Presses pel català

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell General va votar a l’abril el projecte de llei de la llengua pròpia i oficial després d’un intens debat en comissió parlamentària que va derivar en un notable consens: suport dels grups de la majoria i també de Concòrdia i el PS. La ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha reiterat en diverses ocasions que la normativa ha aconseguit efectes notables molt abans d’entrar en vigor amb la multiplicació de la demanda per assistir a cursos de català, perquè per primer cop s’associa la renovació del permís de residència a l’obligatorietat de tenir coneixements de l’idioma oficial. L’exemple més notori es va viure ahir. En deu minuts es van esgotar totes les places d’alguns cursos de nivell A1 i en menys d’una hora ja no n’hi havia cap de diponible. Els altres nivells també han tingut una demanda enorme. Com va comentar la ministra, és clar que els treballadors estrangers associen la renovació del permís a un mínim domini del català. I serà així, però no ara. El requisit serà efectiu a partir de l’any que ve –cal encara desplegar el reglament– i fins al 26 d’abril del 2026 les persones afectades, que són les que tramitin la primera renovació del permís de residència i treball, hauran d’acreditar el seguiment del curs que s’organitzi –de 30 hores– si és que no tenen coneixement de la llengua. A partir de llavors s’instaurarà l’obligatorietat d’obtenir la titulació oficial: A1 per a la primera renovació i A2 per a la segona. Aquest curs, que encara no està definit, serà encara molt menys complex que el ja de per si nivell A1, que acredita un domini de l’ús de la llengua general que permet desenvolupar les necessitats més bàsiques de comunicació. L’allau d’inscripcions d’ahir només evidencia que el missatge no ha arribat a aquest sector de la societat, que creu que la llei del català l’afecta, i també que aquestes mateixes persones no han tingut un excessiu interès a dominar una mica la llengua d’Andorra durant el temps de residència. Serà necessari insistir a explicar la llei i la necessitat del reglament per aplicar-la.