Solucionar un dèficit

Les línies de bus nit funcionen des d’ahir també els dies laborables. El Govern materialitza la primera proposta recollida del procés participatiu que va engegar per escoltar les inquietuds ciutadanes i d’entitats diverses, i suma dues freqüències des d’Andorra la Vella a parròquies altes i cap a Sant Julià i una de retorn. La voluntat és poder donar servei als treballadors de la restauració i a les persones que es desplacin per oci. El servei, però, no és del tot complet perquè la línia de la vall d’orient es queda a Canillo. El secretari d’Estat va anunciar que amb el novembre a l’horitzó s’allargarà fins al Pas de la Casa per donar cobertura a l’arribada dels temporers de l’hivern. L’aposta dels últims anys per fomentar l’ús del transport públic és la més ferma que s’ha fet des de l’administració. Tradicionalment, els passatgers del servei eren els que no tenien cap alternativa de transport; ara a la promoció incontestable que és el cost zero s’hi han sumat la renovació de flotes de vehicles, la millor senyalització i condicionament de les parades i incorporar eines tecnològiques. Però adaptar els horaris a una economia molt enfocada al turisme, amb treballadors que tenen jornades laborals fora de l’estàndard era una assignatura pendent que ara es comença a resoldre. No obstant això, és igualment rellevant que es reflexioni sobre la cobertura territorial i més quan la crisi de l’habitatge empeny cada cop més a buscar alternatives a les zones més distanciades del centre. Sense anar més lluny, els primers pisos del parc públic d’habitatge que s’adjudicaran són els del Pas de la Casa. Però, a més, una part dels immobles que es volen guanyar amb les mesures de la llei òmnibus ara a tràmit parlamentari són habitatges turístics que es concentren del Tarter cap amunt. Per tant, caldrà que s’hi faci una reflexió en aquest sentit per acabar de dissenyar una distribució territorial i horària que prevegi totes les variables. El servei de transport públic ha de ser un recurs viu si vol seguir guanyant passatgers i més terreny al vehicle privat.