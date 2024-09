Un èxit organitzatiu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou anys després Pal Arinsal tornava a organitzar un Campionat del món de BTT; set dies d’activitat entre entrenaments i curses que culminaven ahir amb una prova extra per als responsables de la logística, la d’adaptar-se a l’alerta meteorològica per pluges. La previsió va esquivar possibles problemes avançant els horaris de les proves i escurçant-ne algunes. Tenir capacitat de maniobra per solucionar aquest tipus d’eventualitats és un dels elements que serveixen per posar nota a una organització i l’estació se’n va sortir amb solvència. Els qui han de puntuar són els agents externs, la Unió Ciclista Internacional (UCI), òbviament, però també equips i corredors. I les opinions públiques són de felicitació. Pal Arinsal acumula ja un bagatge que l’ha convertida en escenari pràcticament fix del circuit internacional de competició; per això hi tornarà a haver Copa del Món l’any vinent i el 2026. L’aposta per la bicicleta del domini massanenc és un encert no només pel focus que donen les proves i que inclús ha provocat que s’estableixin professionals de l’esport a Andorra, també perquè ha dotat d’una identitat pròpia l’estació cercant complements al negoci de la neu i ha esdevingut destinació per als aficionats a la bicicleta de muntanya. La cita d’enguany ha suposat la mobilització d’unes 3.000 persones, 700 de les quals esportistes, de 40 països diferents. L’estada de les delegacions i dels visitants que s’hi han desplaçat ha omplert els hotels massanencs i ha repercutit en la resta del país. L’impacte econòmic es donarà a conèixer en uns dies i s’aclarirà si s’ha assolit l’equilibri financer que es pretenia per compensar els quatre milions invertits. Serà llavors el moment d’analitzar les xifres, però el que ja es pot constatar és la capacitat per organitzar esdeveniments esportius de magnitud. Un crèdit que la fa ferma candidata a ser escenari de la cita reina quan s’ho torni a plantejar. A la balança també caldrà posar la despesa i el retorn, però això ja és una anàlisi que no toca fer ni ara ni de manera imminent.