Preparats per a un curs clau

L’àrea que s’ocupa de l’ensenyament de la llengua oficial ja va tenir el curs passat el primer tastet de les conseqüències –positives– de la nova legislació. Malgrat que la Llei de la llengua oficial va entrar en vigor tot just el passat mes de maig, la transcendència del que preveu, lligant per primer cop la necessitat de conèixer l’idioma a la renovació del permís d’immigració, va provocar un efecte crida notable multiplicant l’interès en les formacions que s’ofereixen. S’enceta un nou curs i les inscripcions s’han d’acabar de formalitzar ara, en els primers dies de setembre. En previsió de l’augment de feina la plantilla s’ha reforçat i 18 professors i 4 mestres s’ocuparan de gestionar els diferents vessants d’ensenyament que s’ofereixen: el presencial, el virtual i el suport per a l’autoaprenentatge als centres de català que hi ha en diferents parròquies. Però aquest, a més, és un any escolar clau perquè s’ha d’organitzar el curs bàsic que servirà inicialment perquè els nous residents puguin acreditar les nocions bàsiques de l’idioma quan hagin de tramitar la renovació del permís un any després. L’entramat reglamentari s’està enllestint amb el ministeri d’Interior, ja que els requisits s’hauran d’incloure a la propera quota. A partir del 2026 es farà un salt endavant i el que s’exigirà serà ja el títol de nivell més bàsic, l’A1. Tot un procés de desplegament que ha previst la generalització del requisit de l’idioma a tota la tipologia de permisos a partir del 2029 i que caldrà veure com queda afectat si l’Acord d’associació es valida en referèndum. En tot cas, la realitat d’avui és que s’obre un nou escenari per a la llengua oficial que s’ha de traduir en una major presència social. Exigir-la per primer cop posa en valor la seva transcendència com a element cohesionador i malgrat les dificultats per assentar-la en l’atenció al públic –el volum migratori potspandèmia tampoc no ha ajudat– són molt remarcables els números que està gestionant l’àrea de llengua catalana perquè són la constatació de la conscienciació creixent sobre la importància del català.