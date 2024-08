Els impostos del capital forà

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Hem parlat diversos cops des d’aquesta tribuna de l’increment de la recaptació de l’impost de societats en els darrers anys, un augment que s’ha produït sense la modificació dels tipus, invariables des de la introducció de la fiscalitat directa el 2012. L’evolució ha estat tan positiva que fins i tot obligarà a canviar la regla d’or per permetre que els impostos sobre la renda i els beneficis empresarials, que s’han duplicat entre els anys 2019 i 2023, tinguin un major pes en la recaptació final del ministeri, una modificació que no pressuposa fer créixer la pressió fiscal, sinó adaptar-se al nou context. Els impostos directes van representar l’exercici passat 171 milions d’euros dels 536 d’ingressos corrents de l’administració, un percentatge que cal tenir molt en compte. La recuperació econòmica hi ha tingut un pes determinant, però també hi ha un factor que habitualment es menysté com és el de les noves activitats generades, moltes de les quals fruit de la diversificació econòmica. Si els efectes de l’obertura del capital forà no han estat en l’àmbit del PIB tan alts com inicialment es podia esperar, sí que cada cop tenen un impacte major en els comptes de l’estat. Duplicar els ingressos de l’impost de societats en quatre exercicis no seria viable si no s’haguessin sumats negocis que aporten més valor afegit que sectors tradicionals de l’economia com el turisme o el comerç. Per posar només un exemple, les activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment relacionades amb la creació de continguts van permetre ingressar 1,6 milions en concepte impost de societats el 2022, per sobre de l’hoteleria, que tot just va aportar 1,2 milions. La falta de dades aprofundides sobre l’impacte real de la inversió estrangera sobre l’economia, exceptuant el sector immobiliari, on és evident l’efecte sobre el mercat, ha dut a criminalitzar-la i caricaturitzar-la com si només es tractés de quatre youtubers o influencers. L’economia digital, per exemple, amplia anualment la xifra de negocis i l’impacte. I qui ho posi en dubte només ha de mirar-se els desglossaments dels ingressos fiscals.