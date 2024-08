Intervenir els pisos turístics

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els habitatges d’ús turístic s’han convertit en una alternativa més per a l’allotjament dels visitants. Han permès l’entrada al sector de titulars de pisos que obtenen unes rendes superiors a les que tindrien en el mercat immobiliari amb un lloguer tradicional. L’oferta d’habitatges sencers afavoreix aquells visitants, molts dels quals famílies, que prioritzen l’autonomia i comoditat de disposar d’un espai ampli en lloc d’una habitació d’hotel o una tenda de càmping. La proliferació d’aquesta variant de pisos comporta, no obstant això, una pressió extra sobre el mercat de l’habitatge. La reducció de l’oferta d’habitatge de lloguer en dificulta l’accés dels residents locals o l’allotjament dels temporers i, a més, contribueix a l’escalada de preus. El boom dels habitatges d’ús turístic (HUT) no és responsable absolut de la crisi que travessem, però n’és un factor important i, per tant, ha de formar part de la solució. El sector no tan sols està regulat de manera precisa, sinó que és objecte de control, una supervisió del Govern centrada en el fet que es tracti d’una activitat declarada i es compleixin tots els requeriments legals. Ahir mateix assenyalàvem des d’aquestes pàgines la imposició de sancions a 29 HUT per no complir la llei. No resulta de rebut criminalitzar els pisos turístics ni els seus titulars, però el context porta a intentar que molts d’aquests habitatges tornin al mercat de lloguer frenant les noves autoritzacions i no renovant-ne d’altres, especialment quan es trobin en immobles majoritàriament residencials. La situació crítica ha forçat el Govern a ampliar la intervenció fins ara centrada en la congelació dels preus dels lloguers, un argument extra que incentivava la venda o l’ús turístic. Ara s’ha traslladat amb una perspectiva d’interès general a aquesta activitat i, especialment, als titulars d’immobles desocupats. No és ni de lluny una solució idònia ni resoldrà per si sola la problemàtica general, però sumada a altres actuacions ha de destensionar el mercat del lloguer que amenaça clarament el model de societat i empobreix el gros de la població.