A l’elit de la BTT

Andorra ha esdevingut una localització habitual de les competicions internacionals de bicicleta de muntanya. El calendari de la Copa del Món de BTT inclou de manera recurrent Pal Arinsal com a destinació de l’elit d’una especialitat en creixement constant. Des de l’any 2008, que es va celebrar la primera prova, ja sumen nou edicions. Més excepcional és l’arribada del Campionat del Món, una competició única que per format i concepció és la màxima referència anual d’aquesta disciplina i que aquest any, a més, té com a al·licient extra que aplegarà els campions olímpics i la resta de podis en la disciplina de cross-country en els Jocs de París. La Massana acull des de dilluns fins diumenge vinent el segon Mundial de la seva història. El 2015 ja es va celebrar amb èxit la primera edició d’una competició que aplega un total de 700 corredors de 40 països diferents i que portarà al país desenes de milers d’espectadors. La Unió Ciclista Internacional ha fet confiança un any més el nostre país, que ha demostrat reiteradament la capacitat organitzativa i de sobreposar-se a les dificultats meteorològiques en els esdeveniments que ha organitzat. L’impacte de la presència continuada al calendari internacional va molt més enllà dels ingressos generats durant aquests dies en els establiments del sector turístic i comercial. Hi ha un altre impacte, menys tangible, d’enfortiment d’Andorra com a localització de referència dels esports de muntanya més enllà de la neu. Commençal, una marca de referència al circuit, és el pal de paller d’un sector econòmic que des de la Massana està creixent a tot el país i que inclou comerços de venda i lloguer de bicicletes i material o d’organització de rutes de muntanya. Un bon nombre de ciclistes també han triat Andorra per residir-hi i han convertit el Pal Arinsal Bike Park en el seu centre d’operacions. I aquests resultats són fruit del treball continuat en diversos àmbits que ha permès el creixement de la bicicleta de muntanya amb aquest Campionat del Món com a cirereta del pastís.