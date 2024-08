Canvis demogràfics

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

A 31 de juliol passat, Andorra tenia una població de 86.398 residents, segons les dades del departament d’Estadística. En els darrers anys la població ha anat creixent mes a mes i ha arribat a una xifra que a final d’any estarà molt a prop de les 88.000 persones. Quan s’analitzen les dades per nacionalitats, dues qüestions criden l’atenció: el creixement de la població provinent d’Argentina i la reducció dels residents portuguesos. Fa mesos que la comunitat lusitana va perdent efectius a Andorra, ho fa a poc a poc, sí, però amb constància. Tot i això, el col·lectiu portuguès continua estant molt arrelat al Principat. No en va, a final de juliol eren 8.611 els lusitans que residien a Andorra. Són la tercera comunitat amb més residents al país. Els andorrans, amb 39.284 residents, i els espanyols, amb 20.480 ciutadans, són la primera i segona comunitat, respectivament, que viuen al Principat. Totes dues creixen respecte al mateix mes de l’any passat, però en percentatges relativament petits de l’1% i el 0,3%, respectivament. El col·lectiu portuguès és l’únic que perd residents i de l’estadística destaca el creixement que estan vivint les comunitats sud-americanes. El cas més destacable és el dels argentins que en un any han passat de 2.369 residents a 3.125, una variació positiva del 31,9%. Ja són la cinquena nacionalitat més nombrosa a Andorra i a punt estan de superar els francesos, els quarts històrics, que a 31 de juliol eren 3.811. I a més, fora de l’estadística oficial, es considera que la comunitat argentina pot arribar als 5.000 membres a l’hivern en afegir-ne els treballadors temporers. Tot i que lluny en números absoluts dels argentins, de la darrera estadística oficial destaca la comunitat colombiana que ha crescut un 57% en un any, passant dels 764 als 1.202 residents, o la peruana, que ha augmentat un 61% passant 442 a 712 ciutadans. És un fet que la demografia andorrana està canviant i que els col·lectius que viuen al país són avui dia molt més diversos del que eren fa unes dècades. Tots hem de fer créixer el país.