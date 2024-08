El repte de tornar a l’elit

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Hora: les set de la tarda. Lloc: Lezama, Bilbao. Aquest és l’escenari on avui es posa de llarg el nou FC Andorra dirigit pel tècnic català Ferran Costa amb l’únic objectiu d’aconseguir el retorn a la Segona Divisió, la categoria de plata del futbol espanyol. La temporada passada va ser del tot decebedora per als seguidors de l’històric FC Andorra, que van veure com després d’una primera temporada excel·lent a la Segona Divisió –el curs 2022-2023 els tricolors van quedar setens a la categoria a només un pas de disputar el play-off d’ascens a Primera Divisió–, l’equip, entrenat primer per Eder Sarabia i al final de cus per Ferran Costa, es desfeia i acabava baixant a la Primera RFEF. Aquesta és la categoria amb què hauran de lidiar els tricolors en una temporada, com dèiem, en què només serveix l’ascens. L’equip ha canviat molt per fer-ho. Hi ha hagut moltes baixes respecte a la plantilla de la passada temporada a Segona Divisió i també moltes incorporacions. El club, del qual és propietari l’exfutbolista català de l’FC Barcelona Gerard Piqué, ha fet dotze fitxatges i ha recuperat quatre jugadors que estaven cedits en altres clubs. Tot i que l’objectiu és ascendir de categoria, ja sigui guanyant la lliga o fent-ho després d’un play-off duríssim, el que està ben clar és que la tornada a l’elit no serà un camí de roses per als tricolors. Hi ha 19 equips més que tenen el mateix somni que l’FC Andorra i que faran tot el possible per ser ells els que aconsegueixin el desitjat ascens. Tancat el serial de l’Estadi Nacional –el club de Piqué podrà jugar tota la temporada en aquesta instal·lació i la següent haurà de buscar un nou emplaçament per disputar els seus partits com a local–, el pensament del club i dels jugadors només ha d’estar a fer-ho bé a la categoria. L’arrencada no serà fàcil –avui toca el filial de l’Athletic Club i la setmana que ve el de l’FC Barcelona–, però un bon inici de lliga serà molt il·lusionant per a uns seguidors que esperen amb esperança el retorn dels tricolors al futbol professional espanyol.