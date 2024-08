Ple suport a l’emancipació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

En els països del nostre entorn hi ha dos factors que incideixen en la dificultat per emancipar-se dels joves: la precarietat i inestabilitat laboral i l’elevat preu de l’habitatge. En el cas d’Andorra el que pesa especialment és l’increment del cost dels lloguers experimentat en els darrers anys que exigeix uns elevats ingressos per abandonar el domicili familiar. Segons les últimes dades disponibles d’Andorra Recerca i Innovació, corresponents a l’any 2021, el 80,3% dels joves d’entre 16 i 29 anys viu en el domicili familiar. La tendència és a l’alça –quatre punts més des del 2017– i, ben segur, encara s’ha incrementat més en els darrers anys. El Govern és conscient d’aquesta problemàtica i ja va posar en marxa un programa d’emancipació que aliena una de les grans barreres a l’hora de llogar un pis com és l’entrada i el primer mes de renda amb una subvenció directa. Aquesta mesura té un públic objectiu limitat perquè un lloguer estàndard suposa un percentatge molt elevat del salari. Així al llarg del 2023 només s’hi van poder acollir 18 sol·licitants. Com a complement d’aquest programa el Consell de Ministres ha aprovat ampliar l’accés al parc públic d’habitatges a les persones de menys de 35 anys que encara viuen al domicili familiar. Es tracta d’un pas imprescindible. L’emancipació juvenil trenca una situació de dependència. Els joves esdevenen persones autònomes i responsables que poden desenvolupar-se plenament en el plànol afectiu i com a ciutadans. La permanència al domicili patern un cop iniciada la vida professional afecta directament la qualitat de vida i la convivència a la llar de persones amb cicles vitals diferents i impedeix la creació de nous nuclis familiars i, per tant, retarda l’edat mitjana de naixement del primer fill. El suport a l’emancipació és una política social fonamental. La inclusió al programa de pisos assequibles dels joves que no han pogut fer el pas pren tot el seu sentit tot i que tingui, com a primer resultat, l’increment de la demanda de llars i, per tant, augmenti les tensions del mercat.