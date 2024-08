Una nova agència

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les dades són un dels pilars de la digitalització. La recopilació, governança, anàlisi i processament no només permet l’automatització de tasques o processos sinó que esdevé una eina estratègica per a empreses privades o administracions. L’Estat té un paper fonamental en tot aquest procés de transformació. En primer lloc, i de manera prioritària, per garantir el respecte a la privacitat i al bon ús de les dades personals. Una regulació garantista, alineada amb les directives comunitàries, i una agència específica de protecció de dades haurien de ser suficients per fer complir amb els drets dels ciutadans, tot i que darrerament aquest ens hagi estat més protagonista per qüestions internes que no pas per les seves funcions. L’altra de les missions és la d’impulsar i afavorir la implementació de les noves tecnologies en les mateixes institucions i en el teixit productiu. En el cas d’Andorra, amb un percentatge elevadíssim de micro i petites empreses, aquest suport és encara més necessari ateses les limitacions de negocis amb poc múscul per afrontar canvis estructurals a través de les noves tecnologies. El pla de transformació digital i del departament Andorra Digital, activats la legislatura passada, van incorporar-ho des del primer moment al seu full de ruta. El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, dirigeix aquesta àrea, que penja directament del cap de Govern. Ahir va presentar les línies mestres del decret de creació de l’agència d’intel·ligència de la dada, un organisme que tutelarà i vetllarà perquè la informació disponible per les administracions sigui de la màxima fiabilitat i qualitat per disposar d’eines d’anàlisi i planificació i que, a través de la intel·ligència artificial, permeti millores en la gestió pública i la privada de les empreses. Els objectius són indiscutibles i el Govern ha d’assignar-hi mitjans. El dubte que sorgeix, això no obstant, és si amb el pressupost limitat de l’administració cal crear una nova agència o bé, com a mínim inicialment, es podria assignar a una altra àrea per no incrementar l’estructura.