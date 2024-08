Inversions que no es veuen

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les inversions en les xarxes d’aigua o en les clavegueres no llueixen, no són mereixedores de fotos coloristes o grans entrades a Instagram o Tiktok, però són imprescindibles. La sequera ha vingut aquest any per recordar-nos com en som, de vulnerables, en un moment de creixement poblacional, de boom immobiliari i de rècords turístics. Qui pensés que la nostra privilegiada geolocalització al bell mig del Pirineu i a la capçalera de la conca ens fa immunes a la falta d’aigua es va topar amb la dura realitat amb el primer advertiment de la parròquia de la Massana la tardor passada. El subministrament no va arribar a estar en perill, però la situació va servir per acabar de sensibilitzar els comuns i, sobretot, la població sobre el consum responsable i controlat d’un recurs escàs. Són molts els fronts en els quals cal actuar, com mesurar el creixement bàsic, potenciar la cultura de l’estalvi d’aigua, augmentar la capacitat d’emmagatzematge i reduir les pèrdues de la xarxa. Aquest darrer factor, estrictament relacionat amb el grau d’inversió, és essencial perquè les fuites, no sempre fàcils de detectar i frenar en canonades quilomètriques, condicionen seriosament l’eficiència del servei. La millor prova la trobem en l’esforç inversor del comú d’Andorra la Vella el 2022, quan va destinar 600.000 euros a la xarxa d’aigües amb actuacions que, entre d’altres, van permetre reduir les pèrdues del 43% fins al 20% en el tram final de mandat de la corporació encapçalada per Marsol i Astrié. Es tracta d’una inversió important i amb poc reconeixement i visibilitat pública, però altament rendible atès el context i que permet comptar amb l’aigua equivalent al consum de 8.000 llars. La xifra s’ha d’usar, però, amb prudència perquè ni de lluny es pot interpretar amb el fet que Andorra la Vella està preparada per augmentar en milers de noves famílies. Senzillament, apunta que la xarxa administra amb molta més solvència i eficàcia l’aigua disponible per al consum humà que, si hem de fer cas dels darrers advertiments, cada cop serà més escassa.