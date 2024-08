Regularitzar la taxa turística

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La recaptació de la taxa turística poc ha tingut a veure amb les previsions inicials. Des que el Govern va comprovar que no es complien les expectatives malgrat la bona salut de l’estadística d’arribada de turistes i pernoctacions, s’ha estat fent feina de verificació per trobar el problema. I el punt de conflicte és el Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT), l’eina que es va posar en marxa l’any 2013 i on tots els allotjaments han d’abocar les dades personals dels clients que reben. Més de deu anys després s’ha constatat que no tothom complia amb l’obligació d’inscriure els seus hostes gràcies a les enquestes aleatòries fetes a turistes. A més, les comprovacions de la taxa turística han permès trobar una altra incidència: errors en l’abocament de la informació d’alguns establiments al mateix ROAT. Tota aquesta feina que han dut a terme des de Tributs i Turisme i amb la col·laboració de la policia està permetent la normalització de la recaptació de la taxa, que per a aquest any es preveu propera als 8 milions d’euros. Indirectament, també ha de resoldre el problema que ha posat al descobert, les febleses del ROAT. No és una qüestió menor, en un país que rep milions de visitants d’arreu una eina d’aquestes característiques té un pes destacat en termes de seguretat. No són excepcionals els casos d’arribades de bandes de delinqüents per cometre delictes –especialment contra el patrimoni– i després marxar per la frontera. Si han fet nit al país, la informació que té l’allotjament té molt valor en la investigació. De fet, la rellevància del registre la marca l’obligació d’usar-lo. Per això, els incompliments detectats són motiu de multa per als responsables del negoci. Tota aquesta situació constata, a més, que no és evident que l’arrencada d’alguns procediments sigui fàcil i que és necessari afinar-los al màxim. Una manera de procedir que ara que es planteja el cobrament d’una vinyeta caldria tenir en compte. I malgrat que no sigui un projecte imminent, no estaria de més que el Govern n’aclarís l’objectiu, per evitar malentesos.