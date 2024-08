Contrabandistes al Pas

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La imatge no és nova. Un cop més, el Pas de la Casa s’omple de passadors de contraban de tabac que duen la mercaderia andorrana a terres franceses. Ho fan sense cap tipus de limitacions i fins i tot amb una sensació d’impunitat. Els veïns del poble viuen la situació amb indignació perquè la presència de contrabandistes dona una mala imatge als turistes i genera sensació d’inseguretat. Lamenten la poca efectivitat de la presència policial a la zona, sobretot a la banda francesa, i la permissivitat amb què els passadors compren tabac. Com dèiem, no és una situació nova. El juny passat des del poble ja es van denunciar fets similars: desenes de passadors que venien al Pas de la Casa a comprar cartrons de tabac per fer contraban a l’altra banda de la frontera. Segons explicaven els botiguers i els veïns de la localitat, es podien veure corredisses dins del poble entre els contrabandistes i la policia que intentava detenir-los. La majoria de vegades, sense èxit. Una situació que sembla que no ha canviat en tot l’estiu, una època que pel bon temps permet als contrabandistes fer la seva feina d’una manera més còmoda. En el seu dia, el passat mes de juny, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, denunciava els fets i proposava mesures contundents per frenar una activitat que deixa en mal lloc Andorra de cara al veí del nord, França, que és qui pateix les conseqüències d’aquesta activitat il·legal. Mas proposava intensificar les mesures que es prenen contra les botigues que venen més tabac del que poden. La cònsol major assenyalava que “cal més contundència amb el comerç que ven per damunt del que està permès. Ja hi ha hagut casos de sancions econòmiques importants, però s’ha d’anar més enllà i se’ls ha de retirar la llicència”. No és fàcil acabar amb una activitat com la del contraban al Pas de la Casa tenint en compte que també es depèn de les autoritats franceses, que han de fer la feina de control i detenció a l’altra banda de la frontera. Però des d’Andorra s’han de posar tots els pals possibles a les rodes dels contrabandistes i dels que es beneficien del tràfic.