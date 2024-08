Evitar l’efecte crida

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

No és el primer cop que passa ni tampoc serà l’últim. Articles en mitjans de comunicació estrangers, sobretot argentins, publicitant les facilitats per venir a treballar a Andorra i gaudir d’una vida més acomodada que al seu país d’origen. En aquest cas destaca que la publicació sigui del diari més prestigiós d’Argentina, Clarín. La crida: “Quin és el país que ofereix 500 llocs de treball i sous de fins a 2.600 euros?” La resposta: “Andorra”. El diari argentí recorda que “la majoria dels països europeus presenten polítiques migratòries força rígides que dificulten la permanència per més de tres mesos”, però matisa que “hi ha un país que se salta aquestes normes i on és molt més senzill instal·lar-se i treballar, especialment durant la temporada d’hivern. Es tracta d’Andorra”. El rotatiu afegeix que el Principat “ofereix estabilitat econòmica i canviària, beneficis fiscals, facilitats per a la inversió i els negocis, a més a més proporciona una excel·lent qualitat de vida, seguretat i un sistema de salut i educatiu d’avantguarda”. Des del Principat, el president de l’Associació d’Argentins a Andorra, Marcelo Ponce, demana prudència als seus compatriotes a l’hora d’emigrar cap al Principat fent cas a aquests articles, i als mitjans de comunicació del seu país, no crear falses expectatives. Ponce explica al Diari que a Argentina hi ha poca cultura burocràtica i que moltes feines es fan en negre. Així, molts argentins es troben que quan arriben a Andorra tenen problemes per demostrar que han treballat i dificultats per aconseguir el permís per viure i treballar a Andorra. El resident argentí sí que admet que un cop poden fer els tràmits i aconseguir el permís, el Principat és un país on poden establir-se. No en va, cal recordar que a final de juliol, 3.125 ciutadans argentins residien al Principat. Hauria de fer alguna cosa el Govern per evitar aquestes publicacions que fan d’efecte crida i que a la llarga poden suposar un problema? Cal reflexionar-hi. S’han d’evitar situacions com les de fa un parell d’anys amb l’arribada massiva d’extracomunitaris.