Turistes que no compren

El comerç, sobretot el més petit, no està fent l’agost. Així ho asseguren alguns dels botiguers amb qui va parlar ahir el Diari per fer una radiografia del desenvolupament de l’estiu comercialment parlant. La sensació que tenen els comerciants, que no és nova d’aquest estiu, és que hi ha molta gent al carrer però sense bosses. És a dir, que els turistes no compren i això es veu reflectit en la salut econòmica dels botiguers que lluiten dia a dia per seguir endavant. A la poca compra que fan els turistes s’afegeix, diuen, l’encariment del preu del lloguer dels establiments comercials. El que està passant en els lloguers d’habitatges s’està extrapolant als arrendaments comercials que estan vivint augments continus. Cal recordar, com explicàvem la setmana passada, que el preu del metre quadrat del lloguer en els comerços és de 24 euros de mitjana al Principat i de 30,4 euros si parlem d’Andorra la Vella. Fent un càlcul s’arriba a la conclusió que el lloguer d’un local de 100 metres quadrats costa, a la capital, 3.040 euros al mes de mitjana. Una xifra que probablement és més elevada si es tracta de l’avinguda Meritxell. A Escaldes el preu del metre quadrat és de 23,5 euros, però amb tota seguretat deu ser més car a l’avinguda Carlemany. Així, els comerciants asseguren tenir dos problemes: falta de vendes i preus de lloguer cars. Sobre la manca de compres asseguren que la tipologia del turista ha canviat. Que tenen menys poder adquisitiu i prefereixen gastar-se els seus diners en gastronomia i oci que no pas en compres d’uns productes que troben als seus llocs de residència i, probablement, amb un preu similar. I és que un dels problemes actuals del comerç andorrà és que no ofereix uns productes diferents ni tampoc uns preus tan atractius per als turistes com fa uns anys. Que el comerç s’ha de reinventar fa temps que es diu i hi ha hagut més d’un pla per part del Govern per intentar canviar la tendència. Si es fa cas al que diuen els comerciants, no sembla que aquests plans estiguin funcionant.