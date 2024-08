Acord amb la UE, en català

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El text de l’acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea ja es pot consultar en català després del procés de traducció que s’ha impulsat les darreres setmanes, segons assenyalava ahir el Govern. Es tracta de la primera de les dues fases del procés de traducció de l’acord i les persones que vulguin poden consultar des d’ahir el document en la llengua oficial del Principat a l’apartat de publicacions del web www.andorraue.ad. En aquesta primera fase la ciutadania pot consultar el gran gros del document (Acord marc, protocols marc i protocol bilateral Andorra, declaracions i l’annex VIII que desenvolupa la normativa sobre lliure circulació de persones). La segona fase, que ja s’està desenvolupant, se centra en la resta d’annexos, que avui dia són públics en la versió en anglès, i que es preveu que estiguin traduïts al català durant les pròximes setmanes. En una nota de premsa feta pública ahir, l’executiu recordava que la traducció del text en català s’ha sotmès a una revisió tècnica i jurídica per part d’Andorra amb l’objectiu d’assegurar-ne una interpretació correcta i ajustada i que els estats membres estan duent a terme revisions del document i fent-les arribar a la Comissió Europea per poder disposar, així, d’un text oficial tancat. Que una part del text tancat amb la Unió Europea de l’acord d’associació es pugui consultar en català és una bona notícia per a la totalitat de la ciutadania andorrana que l’any vinent –encara es desconeix la data– estarà cridada a les urnes per donar el vistiplau o no al conveni tancat per l’executiu amb el club dels 27. És molt important que els andorrans que decideixin apropar-se a les urnes per votar en el referèndum tinguin tota la informació sobre un acord que serà fonamental, ja sigui aprovat o no, per al futur del Principat. Un votant informat és un bon votant. I tenir el text en català pot donar més arguments tant als que estan a favor que es ratifiqui l’acord amb la Unió Europea com als que no. Poder llegir-lo en la llengua pròpia dels andorrans ens fa estar més i millor informats.