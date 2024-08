Jornada tràgica a la carretera

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La jornada d’ahir va ser una de les més tràgiques a la carretera dels darrers anys. Dues persones residents van morir en dos accidents de motocicleta en carreteres catalanes. El primer accident es va produir la matinada de dilluns a Castelldefels. Una noia andorrana de 19 anys va perdre la vida en un accident entre dues motos en aquesta localitat catalana. La jove circulava de passatgera en una de les motocicletes que van patir el sinistre a l’avinguda Constitució de Castelldefels cap a dos quarts de tres de la matinada. El segon accident es va produir a la carretera C-14 entre els nuclis de Ponts i Oliana, al terme de Vilanova de l’Aguda, poc abans de les tres de la tarda d’ahir. El sinistre hauria afectat només una motocicleta amb matrícula del Principat. El vehicle hauria sortit sol de la calçada per causes que es desconeixen i hauria causat la mort d’un resident espanyol. Cada cop que una persona perd la vida a la carretera es pensa que podria haver estat una mort evitable. Sense conèixer quines són les causes dels dos accidents mortals d’ahir, es fa molt difícil fer-ne una valoració però els experts asseguren que el 90 per cent dels sinistres es poden evitar. Entre els factors humans podem destacar la conducció distreta, la velocitat inadequada, la fatiga, la conducció sota els efectes de l’alcohol o altres estupefaents. Que els dos accidents de dilluns hagin estat de dos motoristes –un conductor i una passatgera– posa en relleu la fragilitat de les persones que fan servir aquest tipus de vehicles. És conegut que els motociclistes i els seus acompanyants tenen un alt risc de patir conseqüències molt greus en el cas de tenir accidents de gravetat perquè reben els impactes directament. Les motocicletes són vehicles perillosos si els conductors no tenen habilitat i prou experiència per conduir-les. Fa uns anys l’Automòbil Club d’Andorra ja va fer una campanya de conscienciació dirigida a aquest sector de conductors que malauradament solen encapçalar les estadístiques de morts en accident a la carretera.